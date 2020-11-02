Казус имел место на матче «Инвернесс Каледониан Тисл» против «Эр Юнайтед» на предыдущих выходных. Камера со встроенной AI-технологией, с гордостью анонсированная «Инвернесс» две недели назад, должна была отслеживать местоположение мяча на поле и стримить игру в HD на YouTube.





Разработчики системы не подозревали, что для AI на мяч будет так сильно похожа лысая голова бокового арбитра. Если она случайно попадала в поле зрения камеры, искусственный интеллект автоматически переводил фокус с происходящего на поле на судью. Выглядело это примерно так:





Случившееся вряд ли впечатлило фанатов «Инвернесс», которые не могли посетить матч из-за ограничений в связи с коронавирусом. Из-за бага они пропустили не только много острых моментов, но и единственный гол любимой команды. Хотя чтобы решить проблему, нужно было всего-то надеть кепку на голову арбитру.