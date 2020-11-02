Футбольные фанаты всю игру смотрели на голову лысого судьи — AI-камера путала её с мячом
Не все футбольные команды могут позволить себе видеооператоров для съёмки и трансляции матчей — в таких случаях гораздо экономнее купить камеру со специально обученным искусственным интеллектом. Именно так поступил один из шотландских клубов. Но что-то пошло не по плану, и добрую часть игрового времени фанатам пришлось любоваться лысиной рефери, которую AI постоянно принимал за мяч, сообщает IFLScience.
Казус имел место на матче «Инвернесс Каледониан Тисл» против «Эр Юнайтед» на предыдущих выходных. Камера со встроенной AI-технологией, с гордостью анонсированная «Инвернесс» две недели назад, должна была отслеживать местоположение мяча на поле и стримить игру в HD на YouTube.
Разработчики системы не подозревали, что для AI на мяч будет так сильно похожа лысая голова бокового арбитра. Если она случайно попадала в поле зрения камеры, искусственный интеллект автоматически переводил фокус с происходящего на поле на судью. Выглядело это примерно так:
Случившееся вряд ли впечатлило фанатов «Инвернесс», которые не могли посетить матч из-за ограничений в связи с коронавирусом. Из-за бага они пропустили не только много острых моментов, но и единственный гол любимой команды. Хотя чтобы решить проблему, нужно было всего-то надеть кепку на голову арбитру.
12:38 02/11/2020
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