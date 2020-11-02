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УЕФА заменил белорусских судей на нидерландских в матче "Зальцбурга" и "Баварии" в Лиге чемпионов

УЕФА заменил белорусскую бригаду арбитров, ранее назначенную на матч группового раунда Лиги чемпионов между "Зальцбургом" и "Баварией", на нидерландскую.


Изначально игру должны были обслуживать рефери Алексей Кульбаков, Дмитрий Жук и Олег Маслянко. Сейчас на официальном сайте УЕФА указаны судьи Данни Маккели, Марио Дикс и Хессел Стигстра.

О причинах такого решения не сообщается, передает bytribuna.
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