УЕФА заменил белорусских судей на нидерландских в матче "Зальцбурга" и "Баварии" в Лиге чемпионов
УЕФА заменил белорусскую бригаду арбитров, ранее назначенную на матч группового раунда Лиги чемпионов между "Зальцбургом" и "Баварией", на нидерландскую.
Изначально игру должны были обслуживать рефери Алексей Кульбаков, Дмитрий Жук и Олег Маслянко. Сейчас на официальном сайте УЕФА указаны судьи Данни Маккели, Марио Дикс и Хессел Стигстра.
О причинах такого решения не сообщается, передает bytribuna.
11:23 02/11/2020
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