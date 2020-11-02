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Виталий Лисакович попал в топ-5 кандидатов на звание лучшего игрока "Локомотива" в октябре

Московский "Локомотив" открыл голосование болельщиков по определению лучшего игрока клуба в октябре.

В топ-5 кандидатов попал белорусский легионер Виталий Лисакович. В его резюме официальный сайт клуба указывает, что "Виталий забил "Химкам" и принес "Локомотиву" одно очко в матче с "Зальцбургом".

"Когда Лисакович выходит на поле, наша атака становится намного опаснее", — подчеркивается на сайте.

Помимо белоруса, среди кандидатов значатся Мурило, Ведран Чорлука, Антон Миранчук и Даниил Куликов.
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