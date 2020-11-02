



В следующем году чемпионат мира по хоккею должны принимать Минск и Рига, однако по политическим причинам правительство Латвии не хочет проводить первенство мира совместно с Беларусью.





Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель на этой неделе отметил в интервью Sports Illustrated, что кроме «Арены Рига» у Латвии есть еще один ледовый холл, отвечающий требованиям для проведения игр чемпионата мира. При этом Фазель впервые публично заявил, что помимо пандемии Covid-19 актуальным для проведения чемпионата мира является и вопрос политической ситуации в Беларуси.





В Латвийской федерации хоккея есть план на случай, если Латвии придется провести весь чемпионат самостоятельно.





В 2006 году, когда Рига впервые принимала чемпионат мира, матчи проходили в «Арене Рига» и на ледовой площадке, оборудованной в спортивном холле «Сконто». Бунцис признал, что один из сценариев предусматривает создание похожей площадки.





«Техническое решение очень похоже на то, что было в 2006 году, только более качественное и хорошее. Думаю, с точки зрения технического исполнения, это могло бы занять около четырех месяцев», – сказал Бунцис.





Впрочем, отметил он, пока это только теоретическое решение, Международная федерация хоккея пока не принимала никаких решений о переносе части чемпионата, а потому и более подробной информации о проекте не будет.





Известно лишь, что площадка не будет оборудована в холле «Сконто».





Решение об изменении в проведении чемпионата мира может быть принято 18 ноября на заседании Совета Международной федерации хоккея.