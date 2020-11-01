+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Белорусский фонд спортивной солидарности запустил сбор средств на подготовку Куделич к Олимпиаде

Белорусский фонд спортивной солидарности в рамках проекта «Спортсмены свободы» запустил сбор средств на подготовку легкоатлетки Светланы Куделич к Олимпиаде в Токио.





«Спортсмены свободы» – благотворительный проект Белорусского фонда спортивной солидарности. Цель сбора – помочь белорусским атлетам, пострадавшим за свою гражданскую позицию, продолжить подготовку к Олимпиаде и другим соревнованиям топ-уровня. Сегодня проект представляет поддержку для белорусской легкоатлетки Светланы Куделич.

Светлана специализируется на средних и длинных дистанциях. Серебряный призер чемпионата Европы 2015 года в помещении на дистанции 3000 м. Многократная чемпионка Беларуси. Рекордсменка Беларуси на дистанции 3000 м в помещении. Участница двух Олимпийских игр.

Светлана Куделич одна из первых подписала обращение спортсменов к белорусским властям с требованием о прекращении насилия и проведении новых выборов в соответствии с международными стандартами.

«Ей не единожды предлагали отозвать подпись, однако Светлана отказалась. Спортсменка лишилась работы в МЧС, а также была исключена из национальной команды. Ее муж, который тренировал Светлану и также подписал письмо, был предупрежден о непродлении контракта в Республиканском центре олимпийской подготовки по легкой атлетике.

В 2019 году на чемпионате мира в Катаре Куделич бежала марафон 42 км 195 м в ужасных погодных условиях при 40 градусной жаре и 80 процентах влажности. Многие именитые спортсменки были вынуждены сойти с дистанции, однако Куделич преодолела всю дистанцию», – говорится в сообщении фонда.

«Я продолжала бежать, потому что это чемпионат мира, я представляла свою страну и не имела права выступить недостойно. Жертвуя своим здоровьем, я преодолела эти долгие 42 км. Я была счастлива, что сделала, что я выстояла и добежала! Поверьте, это было сложно. Не каждая сильная и титулованная спортсменка была на финише в тот день, многие лежали вдоль трассы, многих уносили на носилках! Это ужасное зрелище ...»  – сказала Светлана Куделич.

Светлана Куделич готова приложить все усилия, чтобы пробиться на свою третью Олимпиаду в Токио. Ее миссия – представлять свободную Беларусь, а также быть символом борьбы за свободу и гражданские права.

Поддержать Светлану Куделич можно перейдя по ссылке Facebook, а также другими доступными способами:

Через страницу Фонда: https://bssf-team.web.app/en

Bitcoin: 1vJPSU9Voo3yfnyzNDbfGQroqSCw9dutH
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Для полит-новичков Тихановских - Новичок...
Михаил Пастухов
В МИНСКЕ БЫЛА ВОЙНА
Александр Бухвостов
Оккупация
Павел Знавец
Как Кремль «рулит» в Беларуси?
Андрэй Дзмітрыеў
Не свобода, а смена режима
Людмила Мирзаянова
КАНДИДАТ КАРАТЕЛЬНЫХ НАУК
Анатолий Лебедько
Глава столичного ОМОНа Дмитрий Балаба утверждает...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]