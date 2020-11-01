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Битва за выживание: «Слуцк» обыграл «Энергетик-БГУ» и догнал «Городею»

1 ноября в Молодечно был сыгран перенесенный матч 23-го тура чемпионата Беларуси по футболу. «Энергетик-БГУ» проиграл «Слуцку» со счетом 0:2. Счет мог быть и больше, забей гости пенальти, пишет SPORT.TUT.BY

«Сахарные» из Слуцка ведут борьбу за выживание с другим «сахарным» клубом из Городеи, команды находятся в зоне стыковых матчей.

Сегодня «студенты» выглядели неубедительно. Фото: «Энергетик-БГУ»

«Энергетик-БГУ» — ФК «Слуцк» — 0:2

Молодечно. 1 ноября. Городской стадион.

Судьи: В. Шимусик, А. Войтешонок, А. Бантеев.

«Энергетик-БГУ»: Макавчик — Юдчиц, Шкурдюк, Мирошников (Свирепа, 55), Сокол, Мавату (Гирс, 65) — Башилов, Носко (к) — Иминов (Совпель, 46) — Умаров, Бакич.

ФК «Слуцк»: Брановец (к) — Поникаров, Коанда, Анюкевич, Велько — Семенов (Рум, 90), Ращеня, Русак — Сасин, Козлов (Сердюк, 71), Сирима (Бала, 92+).

Голы: 0:1 — Сасин (58). 0:2 — Сасин (70).

Предупреждение: Иминов (25).

Нереализованный пенальти: Козлов (51, вратарь).
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