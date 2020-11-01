Марко ван Бастен: я был на пике карьеры, но все рухнуло. Я стал инвалидом, и врачи не могли мне помочь
Бывший нападающий "Аякса" и "Милана" Марко ван Бастен поделился воспоминаниями о решении завершить карьеру в 28 лет.
"Я был на пике своей карьеры, все шло очень хорошо, все было прекрасно. Но вдруг я сыграл свой последний матч в 1993 году.
Все рухнуло. Было много боли и проблем. Можно сказать, что вся моя международная карьера уместилась в пять лет. После кучи проблем с операциями я стал хромым. Я не мог ничего делать без боли.
Я действительно был инвалидом, и врачи не могли мне помочь. Было немного страшно.
Все двигалось от плохого к худшему. Пройдя через большое количество операций и встреч с докторами со всего мира, я попробовал все, но мы не могли найти решение.
В 1996 году был момент, когда я сказал себе: "Я должен поправиться". Мы решили сделать операцию. Для спортсмена, а мне все еще было лишь 32, это было худшим решением. Но я должен был остановить эту боль", — как передает sports.ru, сказал ван Бастен.
12:08 01/11/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение