+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Марко ван Бастен: я был на пике карьеры, но все рухнуло. Я стал инвалидом, и врачи не могли мне помочь

Бывший нападающий "Аякса" и "Милана" Марко ван Бастен поделился воспоминаниями о решении завершить карьеру в 28 лет.

"Я был на пике своей карьеры, все шло очень хорошо, все было прекрасно. Но вдруг я сыграл свой последний матч в 1993 году.

Все рухнуло. Было много боли и проблем. Можно сказать, что вся моя международная карьера уместилась в пять лет. После кучи проблем с операциями я стал хромым. Я не мог ничего делать без боли.

Я действительно был инвалидом, и врачи не могли мне помочь. Было немного страшно.

Все двигалось от плохого к худшему. Пройдя через большое количество операций и встреч с докторами со всего мира, я попробовал все, но мы не могли найти решение.

В 1996 году был момент, когда я сказал себе: "Я должен поправиться". Мы решили сделать операцию. Для спортсмена, а мне все еще было лишь 32, это было худшим решением. Но я должен был остановить эту боль", — как передает sports.ru, сказал ван Бастен.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Для полит-новичков Тихановских - Новичок...
Михаил Пастухов
В МИНСКЕ БЫЛА ВОЙНА
Александр Бухвостов
Оккупация
Павел Знавец
Как Кремль «рулит» в Беларуси?
Андрэй Дзмітрыеў
Не свобода, а смена режима
Людмила Мирзаянова
КАНДИДАТ КАРАТЕЛЬНЫХ НАУК
Анатолий Лебедько
Глава столичного ОМОНа Дмитрий Балаба утверждает...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]