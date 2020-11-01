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В пятницу и субботу в Бресте проходит совместное заседание коллегий Министерства спорта Российской Федерации и Министерства спорта и туризма Беларуси.





"Важнейший фактор — медицинское сопровождение спортсмена на всех этапах подготовки: с детско-юношеского спорта до спорта высших достижений. Борьба с допингом — тоже одна из тем встречи. Мы видим положительные тенденции по работе в этом направлении в наших странах. Очень важно вместе единой командой выступать на различных международных площадках, таких как, например, конвенция ЮНЕСКО, где мы должны отстаивать наши общие интересы, не допускать коллективной и государственной ответственности за частные случаи применение допинга", — цитирует Матыцина пресс-служба Минспорта.





"Мы рады, что вместе с нашими друзьями и коллегами из Республики Беларусь обсуждаем актуальные проблемы развития спорта и физической культуры в наших странах, имеем возможность поделиться опытом организации спорта внутри наших стран и выстроить совместную международную политику. Особенно это важно сегодня, когда мы встречаемся с таким вызовом, как пандемия коронавируса. Спорт — одна из отраслей, которая наиболее пострадала от пандемии, и опыт каждой из стран очень важен и полезен. Конечно, мы основной целю видим развитие спорта в наших странах и очень благодарны за возможность узнать о системе организации физкультуры и спорта в Республике Беларусь", — отметил министр.



