



После 12 матчей волгоградцы занимают в РПЛ 15-е место.





— Почему «Ротору» не удался старт сезона?





— Мы нашли свою игру, добились долгожданной победы. К сожалению, в связи с коронавирусом пропустили два матча («Ротору» присудили технические поражения — прим. ред.), столкнулись с большими проблемами. Даже когда игроки выздоровели, им понадобилось время, чтобы набрать форму.





Кроме того, мы вплоть до 11-го тура, то есть завершения трансферного окна, продолжали комплектоваться. И в последнюю заявочную неделю к нам пришел Понсе, забивший победный гол «Локомотиву». То есть мы очень долго собирали состав. Поэтому в неудачах есть и объективные, и субъективные причины.





Но эти оправдания неинтересны болельщикам, которых волнует результат. Так что будем стараться дальше радовать их и закреплять успех, достигнутый в игре с «Локомотивом».





— До победы над «Локо» и в случае неудачи в матче с железнодорожниками была вероятность отставки Хацкевича с поста главного тренера?





— Мы не хотели никого менять. Считали и считаем это вредным на данном этапе строительства команды.





В конце концов, в чем была вина Александра Николаевича? В том, что мы не смогли ему собрать в межсезонье оптимальный состав? Или в том, что уже по ходу сезона у нас болели ребята? Нет, к главному тренеру у нас полное доверие. Так что вероятности его отставки не было. Это даже не обсуждалось. Как бы этого ни хотелось некоторым нашим «доброжелателям». Ну какой смысл нам было менять Хацкевича?





— «Химки», например, сменили главного тренера и выбрались из зоны вылета.





— Да, бывает, что смена тренера дает определенный импульс команде, что она тем же составом выдает совершенно другую игру и улучшает результаты. Но это работает один-два матча, не больше. Некорректно нас сравнивать с «Химками» — здесь у каждого свой путь. Неизвестно, было ли у них дело в одной смене тренера или сказались еще какие-либо факторы. Но мы считали и считаем, что надо пройти этот непростой период неудач без резких кадровых перемен. Поэтому доверяем главному тренеру и намерены дальше идти по дистанции вместе, – сказал Рекечинский.











