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«Городея» и «Смолевичи» числятся должниками перед ФСЗН

В Беларуси продолжает расти число организаций и индивидуальных предпринимателей, за которыми числится задолженность по обязательным страховым взносам в Фонд социальной защиты населения.

На начало октября их насчитывалось около 1040 (на начало июля их было почти 1000). Это организации и ИП, у которых задолженность превышает 100 рублей, сообщается на сайте ФСЗН.

Отметим, что среди должников числятся «Городея» и «Смолевичи».

Как минимум 47 тысяч человек уже попали в так называемую пенсионную ловушку, они потеряли часть трудового стажа из-за неуплаты нанимателем взносов в ФСЗН.
Tribuna
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