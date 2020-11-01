«Городея» и «Смолевичи» числятся должниками перед ФСЗН

На начало октября их насчитывалось около 1040 (на начало июля их было почти 1000). Это организации и ИП, у которых задолженность превышает 100 рублей, сообщается на сайте ФСЗН.





Отметим, что среди должников числятся «Городея» и «Смолевичи».





Как минимум 47 тысяч человек уже попали в так называемую пенсионную ловушку, они потеряли часть трудового стажа из-за неуплаты нанимателем взносов в ФСЗН.



