На летних Олимпийских играх в Рио 2016 стала пятой, пропустив вперед лишь представительниц африканского континента.









После августовских событий Ольга Мазуренок подписала открытое письмо спортсменов к белорусским властям с требованием о прекращении насилия и проведении новых выборов в соответствии с международными стандартами, пишет by.tribuna.com Мазуренок по контракту сотрудничала со спортивным клубом Вооруженных сил с 2012 года, и после подписания письма ее внезапно отозвали служить в армии по-настоящему. Зарплата спортсменки упала в пять раз. Но хуже всего то, что ее лишили возможности нормально тренироваться. Одной из лучших марафонок мира необходимы многомесячные сборы в горах, чтобы соперничать на высоком уровне с представительницами африканского континента на Олимпийских играх в Токио.





Два года назад фотографии Мазуренок, выигравшей в Берлине золото чемпионата Европы, облетели весь мир. Вскоре после старта, на отметке 10 километров, у марафонки началось сильное кровотечение из носа, которое не так-то просто остановить во время марафона. Сама дистанция тоже далась спортсменке тяжело, да и соперницы навязали отчаянную конкуренцию, но Мазуренок не сдалась – и принесла Беларуси золотую медаль.





Сейчас спортсменка тоже не собирается сдаваться. Она давно шла к Олимпиаде в Токио, добыла олимпийскую лицензию и готова представлять свободную Беларусь на главном старте четырехлетия. Поддержать Ольгу Мазуренок можно перейдя по ссылке Facebook, а также другими доступными способами:





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