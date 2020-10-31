











— Считаю, что я на правильной стороне. Большинство белорусов разделяют мою точку зрения. Взгляды, улыбки, теплые слова обычных людей, которые встречают меня на улице и благодарят меня, говорят о том, что я не ошиблась. Кроме того, теперь рядом со мной другие люди, которых я всегда уважала. Мы на одной стороне.





— Насколько важен спорт для международного имиджа режима?





— Лукашенко часто заявлял, что Беларусь — спортивная страна, и всегда старался быть частью этого направления. Участвовал в турнирах, считал себя спортивным экспертом. Лукашенко знает, что страна гордится своими спортсменами, что спортсмены больше, чем дипломаты, потому что именно благодаря нам иностранцы могут слышать, видеть и узнавать Беларусь.





Но я уверена, что победы наших спортсменов — это не личные победы Лукашенко. Это победы команд, которые тренируют спортсменов — тренеров, ассистентов, массажистов, врачей. Они должны гордиться каждой победой. Но не президент, — приводит слова Станюты «Трибуна» со ссылкой на Brussels Morning.



