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Мелитина Станюта: «Победы наших спортсменов — это не личные победы Лукашенко»

Белорусская гимнастка Мелитина Станюта рассказала о важности спорта для страны.




— Считаю, что я на правильной стороне. Большинство белорусов разделяют мою точку зрения. Взгляды, улыбки, теплые слова обычных людей, которые встречают меня на улице и благодарят меня, говорят о том, что я не ошиблась. Кроме того, теперь рядом со мной другие люди, которых я всегда уважала. Мы на одной стороне.

— Насколько важен спорт для международного имиджа режима?

— Лукашенко часто заявлял, что Беларусь — спортивная страна, и всегда старался быть частью этого направления. Участвовал в турнирах, считал себя спортивным экспертом. Лукашенко знает, что страна гордится своими спортсменами, что спортсмены больше, чем дипломаты, потому что именно благодаря нам иностранцы могут слышать, видеть и узнавать Беларусь.

Но я уверена, что победы наших спортсменов — это не личные победы Лукашенко. Это победы команд, которые тренируют спортсменов — тренеров, ассистентов, массажистов, врачей. Они должны гордиться каждой победой. Но не президент, — приводит слова Станюты «Трибуна» со ссылкой на Brussels Morning.
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