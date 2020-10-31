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Скоро Месси будет должен клубу? Футболистам «Барселоны» решили снова сократить зарплаты

Руководство «Барселоны» приняло решение сократить зарплаты игрокам первой команды. Об этом сообщает Diario Sport.

Фото: Peter Schatz / Global Look Press

Юристы сине-гранатовых уже провели встречу с агентами самих футболистов, чтобы прийти к соглашению по данному вопросу. Отмечается, что уход Хосепа Бартомеу с поста президента каталонцев положительно сказался на переговорах.

Руководство «Барселоны» в случае успешных переговоров планирует снизить расходы на зарплаты футболистам на 190 миллионов евро. Планируется сократить годовые оклады игроков на 30 процентов. Руководство должно договориться с игрокам до 5 ноября.

17 октября сообщалось, что игроки «Барселоны» отказались от понижение зарплат. Клуб в свою очередь допустил одностороннее сокращение окладов.

Весной на фоне пандемии коронавируса игроки каталонского клуба добровольно отказались от 70 процентов зарплаты в пользу рядовых сотрудников «Барселоны», пишет Лента.ру.
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