Совет ИИХФ обсудит доклад о готовности к проведению ЧМ-2021 в Минске и Риге на заседании 16 ноября
Заседание совета ИИХФ, на котором будет представлен доклад о готовности проведения ЧМ-2021 в Минске и Риге, намечено на 16 ноября.
«ИИХФ проводит консультации с квалифицированными экспертами, представляющими службы безопасности, медицинские и спортивные организации.
Эксперты, с которыми мы консультируемся, держатся в секрете. На основе результатов предстоящего анализа рисков и рекомендаций этих экспертов ИИХФ подготовит вывод, который будет представлен совету на его ноябрьском заседании.
Оно пройдет ориентировочно 16 ноября в онлайн-формате», – говорится в сообщении международной федерации.
Чемпионат мира должен пройти с 21 мая по 6 июня 2021 года.
Власти Латвии отказываются проводить турнир совместно с Минском из-за политических протестов в Беларуси. При этом власти Беларуси заявляли о готовности организовать турнир самостоятельно.
13:17 31/10/2020
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