В Беларуси создали оргкомитет по проведению этапа Кубка мира по биатлону в 2022 году
"Распоряжением премьер-министра Беларуси от 30 октября 2020 года № 202р создан организационный комитет по подготовке и проведению в Беларуси в 2022 году этапа Кубка мира по биатлону", - говорится в сообщении на сайте белорусского правительства в пятницу.
Оргкомитету во главе с заместителем премьер-министра Игорем Петришенко поручено до 15 декабря 2020 года разработать и утвердить план мероприятий. В состав оргкомитета вошли представители НОК, спортивных федерацией, ряда министерств, пишет interfax.by
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11:15 31/10/2020
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