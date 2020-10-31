В Беларуси создали оргкомитет по проведению этапа Кубка мира по биатлону в 2022 году

"Распоряжением премьер-министра Беларуси от 30 октября 2020 года № 202р создан организационный комитет по подготовке и проведению в Беларуси в 2022 году этапа Кубка мира по биатлону", - говорится в сообщении на сайте белорусского правительства в пятницу.