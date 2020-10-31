«Мне позвонили из поликлиники – у меня положительный тест на коронавирус. Хотя врач мне говорил, что, скорее всего, нет. Но я настояла, чтобы у меня взяли мазок.





Все, кто успел со мной на выходных пообщаться, прислушивайтесь к себе.





Судя по срокам, заразилась я на Окрестина или в Жодино. Очень много людей меняли, тасовали по камерам. От коронавируса никто не застрахован. Надеюсь, что у меня все пройдет в легкой форме», – рассказала Ситникова в инстаграм.





Напомним, Ситникова была задержана 13 октября и приговорена к 10 суткам ареста.