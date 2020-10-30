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Чемпионат мира по хоккею 2021 года может быть перенесен из Минска в случае серьезной угрозы безопасности, заявил президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель.

Минск и Рига должны совместно принять хоккейный ЧМ с 21 мая по 6 июня следующего года. Латвийские политики настаивают на невозможности проведения турнира вместе с Минском из-за политической ситуации в Беларуси. В ИХХФ ранее заявляли, что турнир не будет перенесен по политическим причинам, пишет sputnik.by





"В уставе ИИХФ написано, что мы не можем допускать дискриминацию по политическому признаку. Миссия ИИХФ – продвигать хоккей во всем мире, и для достижения этой цели мы должны уметь работать со многими странами. Вот почему мы были разочарованы тем, что правительство Латвии призвало ИИХФ передать минскую часть турнира кому-то другому", - заявил Фазель. Его слова приводит портал The Hockey News.





По его словам, политическая ситуация является одной из двух главных проблем, связанных с проведением турнира. Другая – пандемия коронавируса.





Сейчас, подчеркнул Фазель, ИИХФ ведет консультации со специалистами из разных областей на тему проведения соревнований. "Это делается для выявления и оценки любых потенциальных рисков для игроков, персонала и зрителей, планирующих посетить чемпионат мира-2021", - пояснил он.





Фазель добавил, что ЧМ-2021турнир может быть перенесен, если безопасность болельщиков, игроков и персонала окажется под серьезной угрозой. При этом он обратил внимание, что в Латвии имеется вторая арена, отвечающая требованиям ИИХФ.



