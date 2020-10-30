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Артур Удрис: «Я под красно-зеленым флагом точно стоять больше не буду. Он ассоциируется у меня с этой кровью, с этой несправедливостью, с этим режимом»

Белорусский волейболист Артур Удрис, ранее отказавшийся выступать за сборную, рассказала, что не будет выступать под красно-зеленым флагом.

«Я под красно-зеленым флагом точно стоять больше не буду. Не был о нем негативного мнения, пока этот флаг не начал ассоциироваться с лукашистскими митингами. Этот флаг ассоциируется у меня с этой кровью, с этой несправедливостью, с этим режимом. Я под ним точно стоять больше не буду», – сказал Удрис.
Mediazona.by
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