В Токио возобновили подготовку волонтеров к Олимпиаде





Подготовка добровольцев Игр началась годом ранее, но дальнейшие занятия были отложены в конце февраля 2020-го, когда коронавирус распространился по всей Японии и особенно в Токио. Ожидается, что в мае 2021 волонтеры получат форму и проведут обучения непосредственно на площадках Игр. Ранее 204 680 человек из Японии и зарубежных стран (необходимо 80 тыс.) подали заявки на участие в программе волонтеров Олимпиады в Токио.





Игры XXXII Олимпиады пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год. На этих стартах будет разыграно 339 комплектов медалей в 33 видах спорта. Японская столица примет Игры во второй раз, ранее они проводились в стране в октябре 1964 года, отмечает БЕЛТА.



