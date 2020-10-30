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Демков пообещал приготовить Вудкрофту драники, если наберет 2 очка в выездной серии в КХЛ

Игроки минского "Динамо" поздравили наставника команды Крэйга Вудкрофта с Днем тренера, который празднуется 30 октября, весьма оригинальным способом, сообщил "Прессбол".



Хоккеисты дали несколько обещаний. Илья Шинкевич пообещал дать тренеру прокатиться на мотоцикле, если он станет лучшим игроком в одном из матчей. Артем Демков приготовит Вудкрофту драники, если в выездной серии наберет два очка.

Егор Шарангович очень хочет оформить хет-трик в этом сезоне — тогда он споет рулевому трек Дрейка в победной раздевалке. А Райан Спунер запишет специальную композицию для Вудкрофта, если "зубры" выйдут в плей-офф.

В пятницу, 30 октября, минское "Динамо" сыграет в гостях с "Торпедо", а 1 ноября – с "Локомотивом", после чего команды КХЛ уйдут на традиционные осенние "каникулы".
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