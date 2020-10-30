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Белорус Сергей Рутенко не попал в число 24 гандболистов, претендующих на звание лучшего игрока десятилетия

Белорус Сергей Рутенко не попал в число 24 гандболистов, претендующих на звание лучшего игрока десятилетия по версии handball-planet.com.

Также популярный портал определяет символическую сборную за этот период. Рутенко-старший был в расширенном списке, однако в шорт-лист не попал.

Список игроков по амплуа:

вратарь — Никлас Ландин (Дания), Арпад Штербик (Испания), Тьерри Омейе (Франция);

левый крайний — Тимур Дибиров (Россия), Уве Генсхаймер (Германия), Гудьон-Валур Сигурдссон (Исландия);

левый полусредний — Миккель Хансен (Дания), Момир Илич (Сербия), Сандер Сагосен (Норвегия);

разыгрывающий — Никола Карабатич (Франция), Анди Шмид (Швецария), Домагой Дувняк (Хорватия);

правый полусредний — Ласло Надь (Венгрия), Кирил Лазаров (Северная Македония), Алекс Дуйшебаев (Испания);

правый крайний — Лассе Сван (Дания), Виктор Томас (Испания), Люк Абало (Франция);

линейный — Юлен Агинагальде (Испания), Бьярте Мюрхол (Норвегия), Седрик Сорендо (Франция);

защитник — Тобиас Карлссон (Швеция), Виран Моррос (Испания), Люка Карабатич (Франция).

Голосование на портале handball-planet.com продлится до 11 ноября.
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