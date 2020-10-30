Шкурин остается на скамейке запасных ЦСКА в 10 матчах подряд
Белорусский нападающий ЦСКА Илья Шкурин во вчерашнем матче групповой стадии Лиги Европы с загребским «Динамо» не принимал участия, футболист остался в запасе московского клуба.
Таким образом, Шкурин последний раз выходил на поле 22 августа в игре с «Рубином» (1:2). Нападающий вышел в стартовом составе и был заменен на 70-й минуте.
В последующем Шкурин в 10 матчах кряду остается на скамейке запасных.
10:03 30/10/2020
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