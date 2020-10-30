+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия Белгазпромбанк Беларусь-Россия

Шкурин остается на скамейке запасных ЦСКА в 10 матчах подряд

Белорусский нападающий ЦСКА Илья Шкурин во вчерашнем матче групповой стадии Лиги Европы с загребским «Динамо» не принимал участия, футболист остался в запасе московского клуба.

Таким образом, Шкурин последний раз выходил на поле 22 августа в игре с «Рубином» (1:2). Нападающий вышел в стартовом составе и был заменен на 70-й минуте.

В последующем Шкурин в 10 матчах кряду остается на скамейке запасных.
Tribuna
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Для полит-новичков Тихановских - Новичок...
Михаил Пастухов
В МИНСКЕ БЫЛА ВОЙНА
Александр Бухвостов
Оккупация
Павел Знавец
Как Кремль «рулит» в Беларуси?
Андрэй Дзмітрыеў
Не свобода, а смена режима
Людмила Мирзаянова
КАНДИДАТ КАРАТЕЛЬНЫХ НАУК
Анатолий Лебедько
Глава столичного ОМОНа Дмитрий Балаба утверждает...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]