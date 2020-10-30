Шкурин остается на скамейке запасных ЦСКА в 10 матчах подряд

Таким образом, Шкурин последний раз выходил на поле 22 августа в игре с «Рубином» (1:2). Нападающий вышел в стартовом составе и был заменен на 70-й минуте.





В последующем Шкурин в 10 матчах кряду остается на скамейке запасных.