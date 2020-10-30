Судью в Грозном избил советник Кадырова. Он угрожал жизни арбитра и его семье
Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что арбитра на матче молодежных команд «Ахмата» и «Спартака» (0:0) ударил бывший вице-президент грозненского клуба Хайдар Алханов.
Сейчас он является советником главы Чечни Рамзана Кадырова.
«На заседании мы внимательно изучили все документы по матчу. Сайд-Хусейн Алханов нарушил санитарный регламент, помог оказаться на поле посторонним лицам и своими попустительскими действиями поставил под угрозу жизнь и здоровье официальных лиц матча.
Также он вывел на поле своего отца Хайдара Алханова, который сначала ударил судью в пах, затем сзади ударил его по ногам и толкнул дважды в спину. После они зашли в судейскую комнату и в течение 20 минут нецензурно выражались и угрожали здоровью и жизни судье и его семье. Все это было установлено на заседании КДК.
Также мы установили, что Алханов Хайдар Минералович не имеет отношения к футбольному клубу «Ахмат», не входит в структуру и не является сотрудником клуба. Таким образом, на матче он присутствовал в качестве болельщика», – сказал Григорьянц.
Ранее Хайдар Аханов рассказал, что его сын, Сайд-Хусейн, был уволен из «Ахмата».
09:42 30/10/2020
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