



– Народ и спортсмены в письме требуют новых выборов, а на прежних, как заявила ЦИК, победил Лукашенко. Вот он, конкретный человек.





– Люди хотят новых выборов не потому, что победил Лукашенко. Они хотят, чтобы выборы были честными. И когда они увидели, что выборы были нечестными, они захотели новых. Вот и все.





– Вы интересовались выборами этим летом?





– Конечно. Скажу честно, меня все устраивало. Моя жизнь меня устраивала. Конечно, были нюансы. Например, мне бы не хотелось, чтобы мои родные горбатились до смерти. Но это не подталкивало меня к тому, чтобы я хотела другого президента. Я на тот момент была уверена, что с его стороны могут быть какие угодно ошибки, но в Беларуси никогда не будет войны. Мне это было важно. Но потом я увидела, что происходило в августе… И я поняла, что, наверное, в чем-то была неправа. Может быть, чего-то не видела и не знала.





Говорят, что они сыграли на моей совести, показали картинки в интернете с синяками, и я повелась, как и остальные такие же безмозглые овцы. Но я видела это своими глазами. И я не могу ничего с этим сделать.





Мне бы хотелось, чтобы люди задумались не над тем, что мы делаем, а над тем, почему мы это делаем. Что нами движет? А это справедливость, человечность, сочувствие тем, кого избивают, пожилым людям. И очень жаль, что никто об этом не думает. Если бы власти просто разобрались, почему люди выходят на улицы, это бы все изменило.





– Думаете, Лукашенко понял бы, если бы захотел?





– Верю в то, что понял бы. Когда увидела, что людей бьют, я плакала. Через какое-то время видела выступление Лукашенко – и я тоже плакала, потому что мне стало жалко уже его. Мне тогда показалось, что он что-то понял, что ему не очень легко, думала, что не нужно ему так категорично кричать «Уходи!». Но прошло несколько дней, и я увидела, как он говорит ОМОН: «Красавцы!» Тогда осознала, что он не понял.





– Как вообще поменялось ваше отношение к Лукашенко?





– Я не могу судить обо всех 26 годах его президентства. Я не особо следила за политикой: у меня было все хорошо. Но эту ситуацию можно сравнить с разводом. Когда люди расходятся, они не думают, что до этого 20 лет жили хорошо. Просто какая-то ситуация приводит к тому, что люди расстаются. И как бы хорошо ни было эти годы, сейчас все в корне поменялось. Время после выборов сделало свое дело. Люди просто не могут смотр ь на это так, как раньше. Даже те, кто видел в нем своего президента и доверял полностью. Наверное, даже те, кто сейчас хочет, чтобы он остался, понимают, что хорошо уже не будет, – сказала Щербацевич.