Вице-председатель Международной федерации шахмат Анастасия Сорокина исчезла после вызова в РУВД
Вице-президент Международной федерации шахмат и председатель Белорусской федерации шахмат Анастасия Сорокина перестала выходить на связь после вызова в РУВД, пишет Tribuna.com
Последний раз в соцсетях она была в 7:20 утра. Причины вызова в милицию неизвестны.
Сорокина — одна из тысячи подписавшихся под обращением спортсменов с требованием новых выборов.
14:44 29/10/2020
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