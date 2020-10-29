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Вице-председатель Международной федерации шахмат Анастасия Сорокина исчезла после вызова в РУВД

Вице-президент Международной федерации шахмат и председатель Белорусской федерации шахмат Анастасия Сорокина перестала выходить на связь после вызова в РУВД, пишет Tribuna.com





Последний раз в соцсетях она была в 7:20 утра. Причины вызова в милицию неизвестны.

Сорокина — одна из тысячи подписавшихся под обращением спортсменов с требованием новых выборов.
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