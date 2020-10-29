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"Никаких положительных тестов "за 3 дня до матча" не было". "Мешков Брест" ответил на заявление "Пика"

"Мешков Брест" ответил на заявление "Пика", в котором венгерский клуб обвинил белорусскую сторону в том, что та не обеспечила безопасность гандболистов на фоне распространения коронавируса.


Заявление "Пика": события, случившиеся в Бресте, недопустимы. Возможно, мы предпримем юридические шаги

В связи с заявлением руководства "Пик Сегед" после матча Лиги чемпионов между нашими командами считаем необходимым дать пояснения предшествовавшим игре событиям.

В соответствии с требованиями Европейской гандбольной федерации БГК "Мешков Брест" во вторник, 20 октября, в полном составе сдал тесты на коронавирус, результаты которых были получены на следующий день.

Как того требуют правила, клуб по электронной почте уведомил ЕГФ и команду соперника о результатах тестирования, в том числе о четырех положительных тестах, за 26 часов до начала матча — по регламенту это необходимо сделать не позднее, чем за 24 часа. Кроме того, главный тренер Рауль Алонсо лично обсудил ситуацию со своим соотечественником — наставником "Пика" Хуаном Карлосом Пастором.

Никаких положительных тестов "за три дня до матча", как это сказано в заявлении венгерской стороны, не было.

Сразу же после получения результатов тестирования мы изолировали инфицированных гандболистов, не имевших никаких симптомов простуды, а также голкипера Ивана Мацкевича, у которого поднялась температура, но результат теста был отрицательный.

ЕГФ попросила провести дополнительное тестирование игроков БГК в день матча. В четверг утром, 22 октября, наши спортсмены еще раз прошли ПЦР-исследование на COVID-19, результаты которого стали известны за четыре часа до начала встречи. Клуб не настаивал на проведении поединка и был готов принять любое решение ЕГФ, в том числе отмену игры.

Однако результаты тестов всех гандболистов, попавших в заявку, и повторный тест Мацкевича оказались отрицательными — и ЕГФ приняла решение проводить матч.

Наш клуб строго подходит к антиковидным мерам предосторожности и с уважением относится к здоровью игроков, тренеров и персонала. В спорткомплексе "Виктория" еженедельно, а также дополнительно в преддверии матчей проводится дезинфекция всех помещений. А игроки, тренерский штаб и персонал клуба тестируются не только в рамках требований Лиги чемпионов, но и регулярно в ходе сезона.

В понедельник, спустя четыре дня после победного матча с "Пиком", игроки, тренеры и офисные сотрудники вновь прошли ПЦР-исследование на COVID-19, которое выявило еще несколько положительных результатов среди гандболистов. С учетом паузы в чемпионате Беларуси и Лиге чемпионов было принято решение отменить командные тренировки и уйти на с оизоляцию. Сейчас спортсмены работают индивидуально в домашних условиях под дистанционным контролем тренера по физподготовке и доктора клуба.

Мы искренне сожалеем о случаях инфицирования в составе венгерского клуба и желаем здоровья игрокам "Пика" и всем участникам Лиги чемпионов. Наши спортсмены получили положительные результаты тестирования после встречи с польским "Виве", а затем после матча с "Пиком". Однако БГК "Мешков Брест" не выдвигает никаких обвинений. Гандбол — контактный вид спорта, а игроки не изолированы от общества, в котором от COVID-19 не застрахован никто.

Полагаем, что в это непростое для всего спортивного сообщества время неуместно предъявлять кому-либо претензии в ненадлежащем отношении к мерам предосторожности. Уверены, что и ЕГФ, которая ввела строгие антиковидные правила, и все клубы Лиги чемпионов заинтересованы минимизировать риски заражения коронавирусом и готовы сообща работать в этом направлении, — говорится в официальном ответе на сайте "Мешков Бреста".
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