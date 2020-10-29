Герасименя: на Олимпиаде могли бы выступить под нейтральным флагом
Если Международный олимпийский комитет накажет белорусский НОК санкциями за преследование спортсменов, атлеты могли бы выступить на играх под нейтральным флагом, считает трехкратная олимпийская чемпионка Александра Герасименя. Она вынуждена была уехать из Беларуси в Литву, где возглавила Белорусский фонд спортивной солидарности.
"Под красно-белым мы точно не сможем. Мы отправили письмо в МОК, чтобы рассказать о проблемах, с которыми сталкиваются спортсмены в нашей стране", — сказала Герасименя в интервью РБК.
По ее словам, Фонд будет делать все, "чтобы белорусские спортсмены смогли выступать на соревнованиях вне зависимости от политических взглядов".
Возвращаться в Беларусь она пока не рискует, опасается ареста. Призналась, что не планировала идти в политику, хотела лишь "заниматься своим любимым делом, тренировать детей".
"Но на данный момент у меня этой возможности нет. Нас вынуждают выходить на улицы, заниматься политикой", — сказала она.
Герасименя верит, что ситуация вскоре разрешится, и через несколько месяцев она будет дома.
Спортсменка неоднократно принимала участие в протестных акциях, напрямую обращалась в эфире Еврорадио к Александру Лукашенко с просьбой услышать людей. В середине октября стала известно, что Герасименя уехала из Беларуси.
11:18 29/10/2020
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