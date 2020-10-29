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В Латвии сомневаются, что хоккеисты сами захотят ехать в Минск на ЧМ-2021

Хоккеисты сами могут не захотеть поехать в Минск на чемпионат мира, заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, сообщает Sputnik Латвия.


Минск и Рига должны совместно принять хоккейный ЧМ с 21 мая по 6 июня следующего года. Латвийские политики настаивают на невозможности проведения турнира вместе с Минском из-за политической ситуации в Беларуси.

"Конечно, мы хотим и готовы быть соорганизаторами чемпионата, все подготовительные работы ведутся. Думаю, если эпидемиологические условия позволят, это будет замечательное событие для Латвии по очень многим причинам. Нас беспокоит второй этап, запланированный в Минске", - сказал Кариньш.

Латвийский премьер выразил озабоченность тем, как белорусские правоохранители будут обеспечивать безопасность на турнире, если они применяют насилие против мирных протестующих.

"Мы планируем провести свой этап у нас. Вопрос в том, может ли этап в Беларуси вообще состояться, даже если бы мы хотели, чтобы это произошло. В настоящий момент я очень сомневаюсь именно по соображениям безопасности, что наберется достаточная команда, готовая поехать туда", - сказал Кариньш.
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