



Минск и Рига должны совместно принять хоккейный ЧМ с 21 мая по 6 июня следующего года. Латвийские политики настаивают на невозможности проведения турнира вместе с Минском из-за политической ситуации в Беларуси.





"Конечно, мы хотим и готовы быть соорганизаторами чемпионата, все подготовительные работы ведутся. Думаю, если эпидемиологические условия позволят, это будет замечательное событие для Латвии по очень многим причинам. Нас беспокоит второй этап, запланированный в Минске", - сказал Кариньш.





Латвийский премьер выразил озабоченность тем, как белорусские правоохранители будут обеспечивать безопасность на турнире, если они применяют насилие против мирных протестующих.





"Мы планируем провести свой этап у нас. Вопрос в том, может ли этап в Беларуси вообще состояться, даже если бы мы хотели, чтобы это произошло. В настоящий момент я очень сомневаюсь именно по соображениям безопасности, что наберется достаточная команда, готовая поехать туда", - сказал Кариньш.



