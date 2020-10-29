«Першы Рэгіён» поддержал арестованного на восемь суток ведущего Youtube-канала «Руха» Бутрима
«Першы Рэгіён» поддержал арестованного на восемь суток ведущего Youtube-канала «Руха» Петра Бутрима.
Команда изменила аватарки в клубных социальных сетях.
Ранее Бутрим работал на телеканале СТВ. Также он работает пресс-секретарем детского гандбольного турнира Zubr Cup.
Напомним, «Першы Рэгіён» снялся с розыгрыша второй лиги чемпионата Беларуси, выступив против насилия, давления на спортсменов и ареста баскетболистки Елены Левченко.
09:54 29/10/2020
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