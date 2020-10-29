Команда изменила аватарки в клубных социальных сетях.





Ранее Бутрим работал на телеканале СТВ. Также он работает пресс-секретарем детского гандбольного турнира Zubr Cup.





Напомним, «Першы Рэгіён» снялся с розыгрыша второй лиги чемпионата Беларуси, выступив против насилия, давления на спортсменов и ареста баскетболистки Елены Левченко.







