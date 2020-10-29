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Василий Уткин: «Хочу, чтобы отпустили Марию Колесникову»

Российский журналист Василий Уткин в интервью Дмитрию Гордону дал оценку событиям в Беларуси.

– Что думаете о событиях в Беларуси?

– А вы?

– То, что творится в Беларуси сейчас, это фашизм в чистом виде. Когда государство пытает и избивает граждан, которые имеют другую точку зрения, когда фальсифицируют выборы, это ужасно.

– По-другому к этому трудно относиться. Могу подписаться под этими словами.

– Что будет с Беларусью?

– Мне не очень интересно об этом думать. Меня это не занимает. Это имеет такое количество потенциальных дроблений, как это могло быть названо.

Я хочу, чтобы меня не поняли неправильно. У меня гуманитарное образование. Я много интересовался историей. Эта вот земля, которая занимается Польшей, Литвой, Украиной, некоторыми регионами Украины, она столько раз была объектом самого разнообразного разделения. В первую очередь между субъектами жизни на этой земле. Мне непонятно, почему этот процесс может прекратиться. Может прекратиться, может, ему еще не время вступать в силу.

Во всей этой истории наиболее существенным кажется, что не приходилось слышать давно о достаточно жестких позициях таких стран, как Польша и Литва. А тут она есть.

Сейчас меня волнует серьезно только один вопрос. Хочу, чтобы отпустили Марию Колесникову, – заявил Уткин.
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