Три топа отказались играть за сборную Беларуси

Ответом на вопрос об отсутствии игроков главный тренер сборной Михаил Мархель удивил. По его словам, все трое сами «ушли в отказ», к чему в штабе отнеслись с пониманием с учетом заслуг. Пояснять причины коуч не стал, только сказав, что у каждого они свои.





Конечно, у болельщиков есть собственные объяснения – и они связывают отсутствие игроков с послевыборной ситуацией в Беларуси, в которой никогда не знаешь, кого уберут следующим, будь то завод, университет или национальная команда. И в нашем случае есть зацепки, наталкивающие на определенные мысли, хотя не все так однозначно.





Станислав Драгун





Самый понятный кандидат на то, чтобы заподозрить политические мотивы. Еще в июне Драгун говорил, что выборы – «не его война», а политика неинтересна, но август пулями и гранатами громыхнул в двери тысяч и тысяч людей с аналогичным мнением. Правда, сказать, что футболист полез в политику, и сейчас невозможно – например, он даже не подписал письма спортсменов, в котором содержится требование новых честных выборов. Разве что в конце лета выложил видео, как в его минском пабе включили (а гости подпевали) «Перемен».





Однако в нынешней Беларуси для неугодности власть имущим хватает и высказываний против насилия. А Драгун на эту тему говорил, кажется, чаще всех белорусских футболистов. Уже на второй поствыборной неделе (что для белфутбола крайне быстрая реакция) он заявил о пытках на Окрестина и умолял освободить истязаемых людей, а потом стал одним из главных спикеров общего видео футболистов против насилия.

















Кроме того, Драгун отдельно поддерживал нескольких важных для него задержанных – Антона Сароку (одноклубник по БАТЭ провел несколько суток в заключении в поствыборные дни, детали неизвестны по сей день), Владислава Татура (спортивный журналист был задержан перед маршем 30 августа и осужден на 6 суток), Елену Левченко (баскетболистку задержали за «несанкционированное массовое мероприятие» при попытке вылететь на реабилитацию, 15 суток провела на Окрестина в дико жестоких условиях, сверху добавили 810 рублей штрафа) и Максима Хорошина (бизнесмен был задержан в собственном дворе и избит до потери ориентации в пространстве, из РУВД доставлен в больницу, вскоре покинул Беларусь). Предпринимателю и комментатору футболист послал короткое публичное «Держись», о сокоманднике заявил, что тот не преступник, а вот о финалис NBA сказал так: «Лена, держись. Я всегда восхищался твоей игрой за сборную. Сейчас я восхищаюсь тем, что ты делаешь для белорусского народа».





В АБФФ был повод лично обидеться на полузащитника – например, он напрямую наехал на федерацию после решившего судьбу матча БАТЭ и брестского «Динамо» гола-фантома (позднее АБФФ признает, что его нельзя было засчитывать).





А еще до этого мимоходом затроллил главу федерации Владимира Базанова – вскоре после того как бывший военный заявил, что в Беларуси «начинают стухать митинги меньшинства», Драгун выложил вот такое фото.









Факт остается фактом: в октябре один из лучших игроков страны не дождался приглашения в сборную. Мархель объяснил это положительным тестом Драгуна на коронавирус, но вот незадача – футболист спокойно тренировался в общей группе БАТЭ. В общем, версии тренера не особо поверили, а вскоре Tribuna.com получила информацию, что невызов (в том числе на «игру века» с Грузией) Драгуна обусловлен его гражданской позицией.





Драгуна не вызвали на важнейший матч сборной якобы из-за COVID-19. По данным «Трибуны», дело еще и в политике





До нынешнего сбора никаких указаний на то, что Станислав может сам отказаться от сборной, не поступало. Более того, в августе он напрямую упоминал о неготовности пойти по пути Ильи Шкурина, который отказался выступать за сборную, пока не уйдет Александр Лукашенко. «Мой выбор другой. Я играю за сборную за своих родителей, за своих любимых и родных, за своих друзей, за места, в которых я вырос, за этот прекрасный белорусский народ! Поэтому я играл за сборную, играю и буду играть», – писал тогда Драгун. Это и настораживает сейчас в первую очередь.





Павел Нехайчик

Этот футболист не так активен, как Драгун, да и никогда не был слишком публичным, но тоже успел проявить свою позицию – и став одним из лиц общего видео футболистов против насилия, и другим способом. В матче против «Немана» 23 августа, отличившись голом с углового, Нехайчик поднял обе руки в понятном всем в Беларуси в последние месяцы жесте виктории, а после игры добавил: «Если честно, общаться сейчас о футболе никакого желания нет. Переживания и эмоции направлены на совершенно другую тему». Да, это кажется небольшим высказыванием, но многие футболисты даже такое не смогли озвучить.









После этого Нехайчика без проблем вызывали на матчи сборных. Каких-то других сигналов от него замечено не было – разве что давний спутник Павла, лангета на руке, после первого знака наталкивала на новые трактовки.









Александр Мартынович

Самый интересный случай. С одной стороны, Мартынович давно играет за границей, так что высказывания о ситуации в Беларуси ему явно будут стоить меньше, чем футболистам «вышки». С другой – ничего такого за прошедшие два с половиной месяца защитник не сказал. Только 16 августа заявил: «Принципы честной игры и уважения – это то, чем руководствуемся на футбольном поле и в жизни. Футбол против насилия. Берегите себя. Мы с вами. Мы все одна команда. Мы – белорусы», – и то это случилось в аккаунте сборной, то есть все было согласовано. Никаких других признаков отклонения от линии партии футболист не проявлял – по обязанности капитана представил новую форму, на вопрос после победного матча с Казахстаном, что сказал в раздевалке, ответил идеально системно: «Там было кому говорить - главный тренер и Базанов». Ну а случай с написанием «Белоруссия» в инстаграме ведущего игрока сборной годичной давности памятен и так ничем и не перекрыт.





Исходя из вышеизложенного, гораздо проще предположить, что Мартынович элементарно предпочел клубный футбол. Там его «Краснодар» впервые в истории попал в группу Лиги чемпионов – c «Ренном», «Севильей» и «Челси». В 33 года получил шанс на дебют в главном европейском турнире и сам Мартынович – ну а у сборной в это время на кону всего лишь шанс попасть в группу B Лиги наций. А любой матч вне клуба чреват не только травмой – не ровен час заразиться коронавирусом и уйти на карантин, грозящий ненароком лишить еврокубков. В общем, выбор если не очевиден, то вполне объясним. Кстати, в матче с «Челси» 28 октября Александр действительно появился на поле – правда, первый матч вышел совсем неудачным: «Краснодар» дома отлетел 0:4, а белорус заработал соперникам пенальти, сыграв рукой в собственной штрафной.





При этом не будет забывать, что Драгун и Мартынович вместе играли за минское «Динамо», когда были совсем молодыми. Нельзя исключать, что в белорусском футболе еще остается места для солидарности.





Напомним, что ранее публично отказался выступать за сборную Илья Шкурин - до тех пор, пока Лукашенко остается у власти.





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Конечно, мы пытались узнать обстоятельства невызова и у самих футболистов, но ответил только один из них – и то просто сказал, чтобы подробности узнавали у главного тренера сборной. В футбольных кулуарах ходит чуть более развернутая информация. Согласно ей, у игроков есть негласные претензии к Михаилу Мархелю – как по игре, которая кажется слишком уж осторожной, так и по самой личности коуча, но и тут никакой конкретики получить не удается. Остается просто напомнить тот факт, что Мархель принимал участие в инаугурации Александра Лукашенко, а не вызов Драгуна, по сути, его личное решение.