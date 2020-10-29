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Заявление "Пика": события, случившиеся в Бресте, недопустимы. Возможно, мы предпримем юридические шаги

Венгерский "Пик" на своем официальном сайте выступил с заявлением, где описал события, предшествовавшие матчу с ГК "Мешков Брест". Игра состоялась 22 октября и завершилась победой белорусского клуба со счетом — 26:24. После этого матча в "Пике" были выявлены еще три положительных теста на коронавирус.




Сайт "Быстрый центр" приводит текст заявления:

За три дня до матча в клубе из Бреста у одного игрока был выявлен положительный тест на COVID-19. Нам сообщили об этом беспрецедентным и неприемлемым образом — за сутки до игры во время тренировки по электронной почте. "Пик" немедленно связался с ЕГФ для оценки ситуации и указал, что в этом случае рискованно проводить матч в четверг. В таких случаях часто бывает, что в команде уже есть не один инфицированный человек.

Брестчане прошли тестирование в день игры. В это время один из вратарей клуба уже был с симптомами коронавируса и находился дома. Мы снова сигнализировали ЕГФ, что существует высокий риск заражения наших игроков и это ставит под угрозу следующую игру с "Фленсбургом". За два часа до начала встречи нам пришло официальное уведомление, что у хозяев все тесты отрицательные и игра не будет отменена.

Вернувшись домой, мы смогли пройти тестирование только в понедельник. Тогда и выяснилось, что еще три гандболиста "Пика" заразились коронавирусом. В этот же день "Мешков Брест" сообщил, что команда ушла на карантин.

Для нас здоровье всегда стоит на первом месте. Считаем, что события, случившиеся в Бресте, недопустимы. При необходимости предпримем юридические шаги и дождемся официальной позиции ЕГФ, — говорится в заявлении "Пика".
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