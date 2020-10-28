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Призер Олимпийских игр умер в 37 лет

Cеребряный призер Олимпийских игр 2010 года по бобслею, немец Ричард Аджей умер в 37 лет.


Об этом сообщается на сайте Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF).

Смерть наступила 26 октября. Причина и обстоятельства произошедшего не раскрываются. Были ли у спортсмена проблемы со здоровьем, также не уточняется.

Призером Олимпиады в Ванкувере Аджей стал в паре с Томасом Флорщютцем. В 2011 году немец также стал чемпионом мира и Европы в четверках. 

Аджей был первым чернокожим спортсменом, представлявшим Германию на зимних Олимпийских играх.
Источник: lenta.ru
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