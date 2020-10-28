



Свои квартеты после проведенных во вторник вечером матчей возглавили мюнхенская "Бавария", донецкий "Шахтер", а также два клуба из Англии – "Манчестер Сити" и "Ливерпуль".





Правда, если клубов из Англии и Германии показатель после двух туров стопроцентный, то "Шахтер" этим похвастаться не может. Украинская команда сыграла вничью с "Интером" – 0:0. Впрочем, учитывая, что и вторая пара команд в группе "В" также не смогла вывить победителя ("Боруссия" – "Реал" – 2:2), преимущество "Шахтера" с 4 очками все равно впечатляющее.



