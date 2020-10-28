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В РГУОР убрали баннер с олимпийцами, на котором была изображена Герасименя

В училище олимпийского резерва убрали баннер с олимпийцами, на котором была изображена Александра Герасименя.

Герасименя выиграла 2 серебряные и одну бронзовую медаль на Олимпийских играх, становилась чемпионкой мира, чемпионкой Европы.

После выборов президента-2020 Герасименя выступила за честные выборы, а также против насилия. Возглавила Белорусский фонд спортивной солидарности.
Tribuna
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