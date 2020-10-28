Герасименя выиграла 2 серебряные и одну бронзовую медаль на Олимпийских играх, становилась чемпионкой мира, чемпионкой Европы.





После выборов президента-2020 Герасименя выступила за честные выборы, а также против насилия. Возглавила Белорусский фонд спортивной солидарности.