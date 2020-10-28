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Сидоренко возглавил «Неман»

Экс-наставник минского «Динамо» и сборной Беларуси Андрей Сидоренко возглавил «Неман».

В послужном списке Андрея Сидоренко: три чемпионства в первенстве Беларуси во главе минского «Тивали», на протяжении пяти сезонов возглавлял польскую «Унию», а в сезоне-2004/05 был главным тренером сборной Польши, работал в российской суперлиге и КХЛ (новокузнецкий «Металлург», «Амур», «Трактор», «Спартак» и минское «Динамо»), четыре сезона возглавлял пензенский «Дизель» в ВХЛ, главный тренер сборной Беларуси с 1993 по 1996 года. В сезоне-2018/19 вернул сборную в элитный дивизион чемпионата мира.
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