Глава ФИФА заразился коронавирусом
Тест на коронавирус у президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанно Инфантино оказался положительным, сообщает пресс-служба ФИФА.
Отмечается, что глава ФИФА сообщил о легких симптомах заболевания. Он ушел на карантин как минимум на десять дней.
В свою очередь, о заболевании президентом ФИФА, проинформированы все, с кем он контактировал в последнее время.
50-летний Инфантино возглавил ФИФА в феврале 2016 года.
09:15 28/10/2020
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