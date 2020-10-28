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Глава ФИФА заразился коронавирусом

Тест на коронавирус у президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанно Инфантино оказался положительным, сообщает пресс-служба ФИФА.


Отмечается, что глава ФИФА сообщил о легких симптомах заболевания. Он ушел на карантин как минимум на десять дней.

В свою очередь, о заболевании президентом ФИФА, проинформированы все, с кем он контактировал в последнее время.

50-летний Инфантино возглавил ФИФА в феврале 2016 года.
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