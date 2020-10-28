Глава ФИФА заразился коронавирусом

Отмечается, что глава ФИФА сообщил о легких симптомах заболевания. Он ушел на карантин как минимум на десять дней.





В свою очередь, о заболевании президентом ФИФА, проинформированы все, с кем он контактировал в последнее время.





50-летний Инфантино возглавил ФИФА в феврале 2016 года.