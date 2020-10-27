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Герасименя: Это наша маленькая победа - белорусское дело будет рассмотрено МОК

Глава Белорусского фонда спортивной солидарности Александра Герасименя рассказала о диалоге с представителями МОК.

«У нас уже было несколько важных встреч с Национальными олимпийскими комитетами Польши и Литвы. Где мы получили солидарность и поддержку. Если будет такая необходимость, то эти страны смогут принять наших спортсменов для организации сборов. Они поддержат нас и в Международном олимпийском комитете.

У нас была маленькая, но очень важная победа. В пятницу наши представители фонда встретились с представителями Международного олимпийского комитета. Они провели конструктивную беседу, которая длилась два часа. На ней были высказаны наши требования. Мы получили положительный ответ, что белорусское дело будет рассмотрено и не упадет в архив. Будет проведено расследование и будут результаты», – сказала Герасименя.

Напомним, активисты и представители Белорусского фонда спортивной солидарности призвали МОК:

– ускорить расследование фактов дискриминации и насилия в отношении белорусских спортсменов;

– приостановить деятельность Национального олимпийского комитета Беларуси и любое финансирование до тех пор, пока не прекратятся нарушения Олимпийской хартии и политическое давление на спортсменов;

– оказать помощь тем белорусским спортсменам, которым по политическим причинам было отказано в возможности тренироваться в Беларуси или которые были несправедливо отстранены от спортивных мероприятий или изгнаны из страны;

– перенести все спортивные мероприятия из Беларуси в связи с тем, что в стране сложилась атмосфера открытого насилия в отношении спортсменов, что прямо противоречит духу свободы и честного соревнования.
Источник: tribuna.com
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