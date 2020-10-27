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Из-за коронавируса гандбольный клуб "Мешков Брест" оказался на карантине

Из-за коронавируса гандбольный клуб "Мешков Брест" оказался на карантине. Сразу у нескольких гандболистов положительные тесты, сообщает клубная пресс-служба.

Каждый гандболист получил индивидуальный план занятий. Игроки будут работать дома под дистанционным контролем тренера по физподготовке. Командные тренировки ожидаются ближе к середине ноября. Ближайший матч запланирован на 14 ноября с "Крононом".
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