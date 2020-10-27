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Бегунья Мазурёнок — о давлении: этим людям твоя олимпиада "по барабану"

Ольга Мазурёнок, одна из лучших марафонок мира, чемпионка Европы 2018 года по лёгкой атлетике в интервью "Прессболу" рассказала, как изменилась её жизнь после подписания письма против насилия и за новые выборы.



Сначала по инициативе Минспорта ее "откомандировали" служить в армию — Мазурёнок по контракту сотрудничала со спортивным клубом Вооруженных сил. Бегунья осталась без стипендии, а зарплата снизилась в пять раз. Она уже не может мечтать о горных сборах в Кении, без которых "мечтать о хорошем результате на олимпийском марафоне наивно".

По словам Ольги Мазурёнок, она думала, что её просто пугают. Но после один человек, который знал ситуацию изнутри, ей сказал: "Этим людям твоя олимпиада по барабану". "Не поедешь на Игры, закончишь со спортом или будешь выступать за другую страну, это их вообще не интересует", — добавил он.
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