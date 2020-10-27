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Капитан регбийной сборной пригласила в команду девушку, которая феерически ушла от силовиков

Мария Шакуро передала приглашение в ведущий белорусский клуб «Гражданочка».


Вчера было опубликовано видео, на котором студентка убежала сразу от нескольких сотрудников ОМОН. Она сразу же стала звездой Сети.

Есть и еще виды спорта, в которых такие смены траекторий очень важны. Ситуация впечатлила только отсидевшую 10 суток капитана женской сборной страны по регби Марию Шакуро – она передала приглашение в ведущий белорусский клуб «Гражданочка», пишет «Трибуна».
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