Комментаторы с народом! Владислав Татур о сутках в ЦИП на Окрестина
«Неправильно говорить про мои 6 суток, когда многие получают сейчас по 15. Мне даже как-то неловко»
фото: Прессбол
Экс-комментатор «Беларусь 5» Владислав Татур, который провел 6 суток в ЦИП на Окрестина, в интервью каналу «ЧестнОК» рассказал, о своем наказании.
– Неправильно говорить про 6 суток, когда многие получают сейчас по 15. Мне даже как-то неловко. Но даже лишение свободы на час это большое наказание.
- В трех словах опиши то, что ты видел на Окрестина.
– Ожидание суда. Очень тускло. Юмор, который выручает.
После того как вышел мне позвонили многие люди из мира спорта. Одним из первых позвонил Олег Кубарев, предложил зайти в гости, покушать, – рассказал Татур.
20:48 26/10/2020
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