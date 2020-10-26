Василий Хомутовский: я вообще не хотел давать никаких комментариев. Но на выходе из суда увидел, что СМИ сообщили об аресте
Бывший вратарь сборной Беларуси по футболу Василий Хомутовский прокомментировал свое наказание за участие в акции протеста. Суд оштрафовал Хомутовского, о сумме штрафа не сообщалось.
- Я вообще не хотел давать какие-либо комментарии, но пока проходило судебное заседание, в СМИ появилась недостоверная информация о том, что мне назначен административный арест на 10 суток. Эти публикации я увидел, когда вышел из здания суда и вынужден был их срочно опровергать.
- Как прошло заседание?
- Все заняло около 30 минут. К процессу был допущен мой адвокат. Судья внимательно выслушала наши пояснения и доводы, изучила материалы дела. Своего участия в акции протеста я не отрицал. В итоге суд назначил мне взыскание в виде штрафа. Постановление суда обжаловать не намерен,— цитирует Хомутовского "Трибуна".
14:49 26/10/2020
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