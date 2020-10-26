Кроссовки Левченко на благотворительном аукционе оценивают в $4 749
Известная белорусская баскетболистка Елена Левченко выставила на благотворительный аукцион именные кроссовки, в которых спортсменка выступала на Олимпиаде в Рио-2016.
На данный момент лот оценивается в 4 749 долларов. Сделать ставку можно здесь.
На благотворительный аукцион выставлен трофей Натальи Зверевой за второе место на Кубке Федерации-1990. На данный момент лот оценивается в 1 525 долларов. Сделать ставку можно здесь.
На лот в поддержку репрессированных гандболистов Натальи Петраковой и Константина Грибова выставляется майка капитана сборной Беларуси Бориса Пуховского.
На майке присутствуют автографы всех игроков ГК «Мотор» в сезоне 2020/2021. Сейчас за нее готовы отдать 110 белорусских рублей
Все средства будут перечислены в Фонд спортивной солидарности BYSOL.
Источник: tribuna.com
12:10 26/10/2020
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