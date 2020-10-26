– Сразу после того, как поставили подписи под открытым письмом спортсменов, еще в августе. Прекрасно осознавали последствия, понимали, что будет с нами, только не знали, насколько все быстро это произойдет. Рассчитывали, что все случится быстро, но почему-то весь процесс затянулся на два месяца. Тем не менее, все это время мы ждали решения и понимали, что чиновники поступят радикально. Если ты не угоден для них – соответственно, прощай.





– Где вы служили?





– Я был сотрудником департамента охраны МВД, ушел в звании капитана.





В МВД было составлено письмо за подписью министра Юрия Караева. Его отправили в Минспорта, но ответ, подписанный министром Сергеем Ковальчуком, где-то затерялся, до моих начальников не дошел. В нем сказано, что в качестве наказания меня нужно откомандировать на службу в департамент охраны на срок два месяца – с сентября по октябрь. В итоге 15 сентября мне сообщили, что нужно выходить на службу.





– Многоборец Андрей Кравченко вынужден был уйти из КГБ в звании майора, хотя сам признавался, что хотел остаться там работать после ухода из спорта. У вас было желание продолжить карьеру в своих подразделениях?





– Я однозначно понимал, что когда закончу спортивную карьеру, то вряд ли останусь в департаменте охраны. Более того, даже сейчас, когда меня откомандировали из Минспорта, я какое-то время походил на службу, потом ушел на больничный и так дотянул до аттестации. Когда узнал, что нас не аттестовали, пришел на службу и сказал, что увольняюсь. Мне ответили, что по соглашению сторон уволить не могут. Ладно, я тогда просто не вышел в свою смену, и меня уволили за прогул. Статья в трудовой? А что делать? У меня контракт был еще на два года. И что, мне бросить спорт и ходить на службу? Совмещать тренировки и работу у меня просто нереально, потому что обычно я уезжал в семь утра из дома и возвращался только в 21:30, – рассказал Ваховяк.