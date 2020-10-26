



– Мы ведем переговоры с Национальными олимпийскими комитетами разных стран, чтобы у ребят была возможность тренироваться и выступать за пределами Беларуси. Возможно, будем организовывать условия и в Беларуси.





- В Швейцарии было передано письмо в МОК с требованием приостановки деятельности НОК Беларуси.





– Это очень большая наша победа, что у нас была такая возможность встретиться с представителями МОК и выразить свои требования лично.





НОК Беларуси никак не реагирует на события. Более 10 спортсменов были уволены из национальных команд, более 20 подверглись психологическому насилию, шантажу, репрессиям со стороны Минспорта и федераций. НОК никак на это не отреагировал: мы ничего не знаем, к нам никто не обращался. Прекрасной альтернативой становится наш Фонд спортивной солидарности, который занимается тем, чем должен заниматься НОК: помощь в организации тренировок, помощь спортсменам, реабилитация.





- Планируют ли выступать за Беларусь спортсмены, и на каких условиях?





– Конечно, они хотят. Не зря столько спортсменов высокого класса, имея возможность выступать за другую страну, оставались в Беларуси и выступали за Беларусь.





Одно из требований, которое мы выдвигали МОК, это выступление наших спортсменов под нейтральным флагом МОК. Если комитет пойдет нам на встречу, то в ближайшее время спортсмены, которые сейчас никому не принадлежат, у них будет возможность выступать, но под флагом МОК.





- Какое настроение в спортивном обществе?





– Конечно, наблюдается спад. Спортсмены переживают, причем не только те, кто высказал свою позицию открыто. Многие не могут тренироваться полноценно, ждут, пока все разрешится. Те, кто был уволен, хотят тренироваться с еще большим желанием, они хотят доказать, что чего-то стоят.





- После смены власти ваш Фонд займет место НОК и будет развиваться на территории Беларуси?





– Фонд в любом случае будет развиваться. Он был создан не только для каких-то революционных целей. Н был создан для помощи спортсменам, для реабилитации, адаптации после спортивной жизни. Он и дальше будет развиваться. Конечно, мы не можем стать заменой НОК, но как часть спортивной структуры он будет существовать. Нам помогают международные спортивные организации, организации по правам человекам, неравнодушные люди. Сейчас очень чувствуется поддержка белорусов, – сказала Герасим я.