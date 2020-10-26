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Виктория Азаренко: в субботу мне стало плохо. Горжусь, что оказалась в состоянии пройти через все это

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко призналась, что накануне финала турнира в Чехии против Арины Соболенко (2:6, 2:6) чувствовала себя неважно.


- Вчера мне стало плохо. У меня началась очень сильная мигрень, иногда такое случается. Это сильно сказалось. Утром почувствовала себя лучше, но во время игры освещение вновь повлияло на то, что дискомфорт вернулся: я все еще отходила от вчерашнего. Это прискорбно, но есть как есть.

Я хотела посмотреть, смогу ли что-нибудь сделать, чтобы почувствовать себя лучше. Восприняла это как что-то вроде личного вызова: что я могу сделать, чтобы найти выход из аналогичной ситуации в следующий раз. Я горжусь, что, по крайней мере, оказалась в состоянии пройти через все это, — приводит слова Азаренко сайт ВТА.
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