Арина Соболенко победила Викторию Азаренко в первом в истории белорусском финале
Первый белорусский финал в истории женского тенниса состоялся в чешской Остраве. Виктория Азаренко (14 WTA) сразилась с Ариной Соболенко (12 WTA).
Белоруски побеждали на соревнованиях различного уровня, включая турниры «Большого шлема». Но никогда еще, до сегодняшнего дня, сразу две спортсменки не разыгрывали белорусский одиночный финал.
Сильнее оказалась Арина Соболенко — она довольно легко победила соотечественницу в двух сетах — 6:2, 6:2. Матч продолжался всего один час и четыре минуты.
Арина и Виктория играли между собой дважды, причем оба раза на US Open. В первом круге розыгрыша-2019 сильнее оказалась Соболенко – 3:6, 6:3, 6:4, а через год на тех же кортах во втором раунде победительницей стала уже Азаренко – 6:1, 6:3.
На пути к этому финалу Виктория обыграла Марию Саккари из Греции, Барбару Крейчикову из Чехии и Элиз Мертенс из Бельгии.
Ее соперница Арина дважды была близка к вылету из турнира. Во втором раунде она в третьем сете уступала Кори Гауфф со счетом 2:5, а в четвертьфинале проигрывала испанке Саре Соррибес-Тормо - 0:6, 0:4, но затем выиграла 12 геймов подряд.
17:57 25/10/2020
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