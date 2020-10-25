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"Я простой парнишка из горного села". Трогательная речь Хабиба Нурмагомедова

Российский боец Хабиб Нурмагомедов после победы над американцем Джастином Гэтжи обратился к русскоязычным болельщикам.

"Хочу обратиться к своим русскоговорящим болельщикам. Большое вам спасибо! В меня многие не верили. Я простой парнишка из горного села. А сейчас мне брат говорит, что "Гугл" сказал, что я самый обсуждаемый человек на планете. Не могу в это поверить. Я всего лишь хотел стать чемпионом. Если у вас есть родители, просто будьте с ними. И все. У меня осталась мама. Я хочу с ней проводить больше времени", — сказал россиянин.
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