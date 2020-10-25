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Оперная певица Левчук посвятила выступление в Литовской национальной опере белорусским спортсменам

Звезда белорусской оперы Маргарита Левчук посвятила выступление в Литовской национальной опере белорусским спортсменам, сообщает «Белсат».

После выступления Левчук вышла на поклон с БЧБ-флагом.

29 октября состоится концерт солидарности #ЖывеБеларусь / #TegyvuojaBaltarusija c участием Маргариты Левчук и литовского пианиста Юстаса Чепониса. Это мероприятие является жестом дружбы, солидарности белорусов в Литве и жестом благодарности народу и властям Литвы за поддержку. Это необычный концерт – это концерт с определенной драматургией и нарративом на белорусском и литовском языках касательно текущей социально-политической повестки в Беларуси. Большая часть произведений – это белорусские классические арии, современная музыка и народные песни.

Данный концерт положит начало серии концертов #ЖывеБеларусь. В ноябре подобные концерты состоятся в Латвии и Эстонии.
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